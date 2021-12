Speranza, lunedì indagine rapida su Omicron

Questa variante è una nuova insidia. Le notizie che arrivano sono ancora parziali, non definitive, ma segnalano che è una variante insidiosa e problematica, che con tutta probabilità ha una maggiore capacità di contagiare. I numeri di questa variante, in Italia, sono ancora limitati. Nell'ultima survey, nell'ultima verifica, fatta dalle nostre istituzioni sanitarie risulta ancora una presenza marginale. Ma vorremmo ancora verificare. E proprio in queste ore il Ministero della Salute ha deciso che nella giornata di lunedì si farà una nuova flash-survey, ovvero una nuova verifica, della prevalenza delle diverse varianti nel nostro Paese.