Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e non sbagliare tempi e modi delle riaperture, per non vanificare rapidamente i sacrifici fatti. Certo va data risposta alle preoccupazioni degli italiani, alla crescita intollerabile delle nuove povertà, alle difficoltà delle imprese e dei lavoratori. Ma non esistono risposte semplici a problemi complessi con un elevato numero di variabili. Abbiamo il dovere di costruire una road map di allentamento graduale delle restrizioni.