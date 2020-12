Speranza: oggi Rt a 0,91 primo segnale ma non vittoria

Era un obiettivo del Governo e delle Regioni arrivare sotto uno. Siamo finalmente sotto uno. E' un primo segnale, non è la vittoria, non è finita. Ancora c'è una partita difficilissima in corso, ma il nostro obiettivo, con le misure, di portare l'RT da una situazione gravissima, come quella di 1,7, a una situazione più ponderata, come quella a 0,91, è sicuramente un primo risultato importante che va rivendicato. Ora il tema è continuare con misure che ci consentano di non vanificare anche gli sforzi di queste settimane.