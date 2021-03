Le prossime ore che non sono ore facili perché dovremo conseguire un duplice obiettivo. Da una parte provare ancora a governare questa curva, a piegarla, in un momento in cui le varianti rendono purtroppo il virus ancora più difficile da gestire, ancora più veloce nella capacità di contagiare le persone. Quindi abbiamo bisogno ancora di richiamare tutti alla massima attenzione, alla massima prudenza, perché le settimane che abbiamo di fronte a noi non sono settimane facili.