Speranza: scuole riaprano in massima sicurezza

“Le voglio chiedere se fino ad ora è stato corretto tenere le scuole chiuse, ma immagino che dica di sì, per quanto molti genitori e insegnanti ritengano che la scuola sia stata la grande assente di questo periodo e che cosa accadrà a settembre, Ministro.” “A settembre senz'altro le scuole riapriranno. In queste ore c'è un lavoro molto consistente da parte del Comitato tecnico scientifico, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, perché questa riapertura avvenga nella massima sicurezza.” “Per tutti?” “Mi permetta di dirlo con grande franchezza, anche io sono padre di due bimbi che vorrebbero tantissimo riabbracciare i propri compagni e le proprie maestre ed è stata una sofferenza vera vederli a casa, ma purtroppo, a un certo punto, abbiamo dovuto fare delle scelte che ci hanno portato a dire che c'era bisogno di questa misura. Ora è evidente che dobbiamo lavorare senza aspettare settembre, ma già in queste ore lo stiamo facendo, per costruire le condizioni di ripartenza in sicurezza, perché è giusto che le scuole riaprano, ma devono riaprire nella massima sicurezza.” “Per tutti? Mi scusi, perché da ieri si era diffusa la notizia secondo cui gli istituti superiori sarebbero rimasti a casa.” “Ma sicuramente per tutti!”