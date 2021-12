Speranza: su vaccino bambini fiducia a pediatri, no a social

La mia opinione è che le persone devono fidarsi dei nostri pediatri di libera scelta. Su una materia così delicata bisogna fidarsi di chi ha dedicato una vita a questa materia. Non ci si può affidare a un social network. Non ci si può affidare a un talk show, a una battuta televisiva. Affidiamoci alle persone, che per competenza, per storia, per esperienza, hanno tutti gli elementi per poter valutare, quindi la mia posizione personale, lo dico da Ministro ma lo dico anche da padre sarà di fidarsi dei nostri pediatri.