"Il fatto che questo tipo di sforzo deve coinvolgere anche la dimensione dell'offerta, in particolare dell'industria italiana, che rispetto, che piaccia o no a una dinamica di mercato, che inevitabilmente è già partita, dovrebbe partecipare in termini di offerta da parte dei nostri campioni, campioni nazionali in questo settore, tipicamente Leonardo e Fincantieri, per avere un ritorno anche in termini di occupazione derivante da questo tipo di tendenza".