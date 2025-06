Spese Nato, Meloni: rivedere norma che sospende il Patto di stabilità. Opposizioni: 5 % obiettivo "irrealizzabile"

Archiviati il vertice Nato e il Consiglio europeo, l'Unione Europea rimane divisa, Italia compresa. Spese per la difesa, Gaza, sanzioni e Israele e dazi, questi i temi messi sul tavolo attorno al quale si sono riuniti i 27 Paesi che hanno preso parte all'ultimo vertice a Bruxelles. Nodo centrale è quello delle spese militari che saliranno al 5% del PIL di ogni Stato entro il 2035, con la premier italiana Giorgia Meloni che chiede di rivedere la norma che sospende il patto di stabilità. Un tecnicismo finanziario, spiega, che però rischierebbe di penalizzare Paesi, come l'Italia, in odore di procedura di infrazione proprio a causa dell'aumento del debito in spese per la difesa. Divisi invece i 27 sulla richiesta di sanzioni nei confronti di Israele, con Francia e Spagna che chiedono di interrompere i rapporti con lo Stato ebraico, mentre Italia e gli altri Paesi fanno muro. Ribadita all'unanimità la necessità di un cessate il fuoco a Gaza. Altra partita strategica per l'Unione Europea i dazi, deadline 9 luglio, quando finirà la tregua commerciale concessa da Donald Trump. La Commissione lavora a una proroga o comunque a un accordo al 10%, Meloni si dice favorevole alla proposta mentre Macron vorrebbe prendere tempo e puntare a qualcosa di più favorevole. Intanto sul fronte interno le opposizioni criticano la premier sulle spese per la difesa. Polemiche che arrivano anche dalla stessa maggioranza con la Lega che si dice scettica sui tagli necessari in futuro per raggiungere il target. Toni più duri invece quelli che arrivano dal PD con Elly Schlein che parla di obiettivo irrealizzabile e pericoloso per lo stato sociale che rischia di essere smantellato. Alleanza Verdi e Sinistra punta invece il dito contro il governo troppo subalterno agli Stati Uniti. Si parla di 445 miliardi in più fino al 2035, questo è irresponsabile, gli fa eco anche Giuseppe Conte, sostenendo che Meloni non stia facendo gli interessi dell'Italia. .