Spirlì: con esercito in Calabria verso vaccinazione di massa

Noi stiamo cercando anche di organizzare veramente, come direbbe mia nonna, faccio il pane con la farina che ho nel senso che oggi, grazie a Dio, è arrivato, devo dire su mia richiesta ma con grande disponibilità del Generale Figliuolo, è arrivato il Ministero della Difesa, è arrivato l'esercito che, dopo aver montato l'ospedale militare a Cosenza qualche mese fa sempre su richiesta del Presidente della Regione, oggi, per esempio, mi ha mandato altri due ufficiali medici e quattro infermieri, sempre militari, per aumentare il numero dei vaccinatori sulla Piana di Gioia Tauro.