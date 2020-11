Stagione invernale, Marsilio: "Governo apra paracadute"

Io chiedo al Governo di intanto aprire il paracadute, nel senso che le tensioni sociali nascono quando i cittadini, colpiti da restrizioni, non sanno se verranno protetti e quindi serve questo paracadute. Poi possiamo anche decidere di restare tutti chiusi dentro le nostre case, se però qualcuno mette i soldi dentro il portafoglio e permette di fare la spesa e di coniugare il pranzo con la cena. Se questo non accade e ci sono categorie che non ricevono i sussidi, che non hanno più reddito, o realtà che vedono fallire di fatto una stagione senza nessuna garanzia, questo rende più difficile fare le scelte anche coraggiose e impopolari per tutelare la salute pubblica.