Stati Generali, Conte: "Villa Pamphili è sede istituzionale"

L'affermazione anticipazione mi sorprende. Voi dovete sapere, ma lo sanno bene anche loro, che hanno avuto anche incarichi istituzionali, alcuni Presidenti, Ministri, Vicepresidenti del Consiglio, che quella Villa, Villa Pamphili, quel casino, è la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio, quindi il fatto di invitarli lì per confrontarci per come progettare l'Italia che vogliamo, per come progettare l'Italia del rilancio è un gesto di attenzione anche nei loro confronti. Loro stessi e io, ovviamente, come Presidente del Consiglio, abbiamo fatto tanti ricevimenti di Stato, abbiamo ricevuto i Capi di Stato, quindi un luogo più istituzionale di questo non si può!