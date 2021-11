Non viene applicata la sentenza, il Governo e il Ministro della Salute non stanno facendo nulla e il Parlamento non emana una legge che garantisca la scelta di tutti i malati in tutta Italia. Abbiamo inviato una diffida affinché il Presidente del Consiglio attivi i propri poteri, perché una sentenza della Corte Costituzionale va applicata, ha valore di legge e questi malati hanno il diritto di essere sottoposti a verifica per vedere rispettata la propria volontà nelle scelte di fine vita.