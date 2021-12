Super Green Pass, Gelmini: è per salvare economia e Natale

Credo che il Super Green Pass sia una scelta necessaria e improntata alla responsabilità. Alla responsabilità nei confronti, innanzitutto, della salute, del diritto alla salute dei cittadini e dall'altro lato un forte senso di responsabilità rispetto alla necessità di non chiudere il Paese, di non interrompere la ripresa, di salvaguardare l'economia. Il Governo non poteva non fare la scelta di correre sulle terze dosi, ma anche di rafforzare le misure al fine di trascorrere un Natale diverso da quello dell'anno scorso.