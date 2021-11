Super Green Pass, le misure allo studio del governo

Tempo di decisioni. I numeri del Covid anche in Italia dicono che sono urgenti. E, dall'aria che tira all'interno del Governo, sembrano imminenti. Sulle nuove misure contro il virus sono già convocate le Regioni il lunedì, la cabina di regia giovedì e, subito dopo, il Consiglio dei Ministri. Nonostante le schermaglie politiche alcune decisioni sembrano inevitabili. Tra queste, si fa pure spazio, lentamente e a voce bassa, il vaccino obbligatorio seppur come ultima ipotesi, sarà attentamente valutata. Cambieranno, è quasi certo, le regole sul certificato verde: ne sarà ridotta la validità a 9 mesi, qualcuno vorrebbe sei, dalla vaccinazione. C'è discussione sui tamponi, se escludere i rapidi per il rilascio del Green Pass o limitare la durata del certificato a 48 ore per il molecolare e 24 per il rapido. Escludere del tutto i tamponi sembra, al momento, ipotesi improbabile. Come oggi, se si ha il certificato si potrà andare al lavoro. Vale per tutti tranne, per ora, per medici e personale sanitario. Il decreto imporrà a loro la terza dose ai sei mesi dall'ultima inoculazione. Esiste un'ipotesi per imporre il vaccino, e quindi la terza dose, anche a insegnanti e forze dell'ordine, passo ulteriore verso l'obbligo vaccinale generalizzato che però porrebbe notevoli problemi di carattere giuridico e certamente politico. Da lunedì 22 novembre si apre alla terza dose per gli ultra quarantenni. È possibile, anche a seguito delle considerazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sulla durata della copertura, che si facciano partire i richiami a 5 mesi dall'ultima dose. Su quello che ormai è riconosciuto come il modello austriaco, sembra molto probabile siano imposti divieti per molte attività sociali ai non vaccinati, almeno in zona gialla: per loro si preparano divieti di accesso a ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, palestre. Il confronto con le Regioni avrà l'obiettivo di stilare la lista completa delle proibizioni.