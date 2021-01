Noi lavoriamo per allargare la maggioranza i tempi sono stretti come giustamente richiama il Presidente Repubblica. Mercoledì ci sarà questo passaggio. Credo che competa anche al Ministro di grazia e giustizia, trovare il linguaggio corretto per avviare un discorso attorno alla riforma della giustizia che sia adeguato alla durezza dei tempi e dopodiché vediamo se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile. Tutto il resto sono chiacchiere inutili.