Tajani: finta democrazia digitale non funziona

Durante i colloqui non si è parlato affatto... non si è fatto il nome di alcuno, né per i ministri, nè per i sottosegretari. Io ci tengo a ribadire: il nostro modello di democrazia non è il modello di democrazia che ci prefigura Casaleggio, la nostra è una democrazia parlamentare. Sono i rappresentanti eletti del popolo che votano, non sono alcuni militanti che decidono i destini di un Paese. L'Italia deve essere consolidata come democrazia parlamentare. Il modello del vaffa, il modello della finta democrazia digitale non funziona.