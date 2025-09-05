Tajani: "A Gaza una carneficina piÃ¹ che un genocidio"

00:01:13 min
|
1 ora fa

"Mi pare che sia una carneficina più che un genocidio. Però non è la questione delle parole che cambia la situazione". Lo ha detto, a proposito delle affermazioni della vicepresidente della Commissione Ue che ha parlato di genocidio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento del festival Dannunziano a Pescara nel corso del quale riceverà il premio Fare Pace. "Genocidio ha un significato particolare per me - ha aggiunto - Ho parlato di carneficina. Genocidio è una scelta deliberata di distruggere un popolo; genocidio era quello che Hitler aveva in mente per distruggere la popolazione di religione ebraica, per distruggere i rom, per distruggere persone omosessuali. E quello è il genocidio. Qui c'è una guerra in corso, non condivido il comportamento e gli attacchi anche in Cisgiordania". .

Meloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo ChigiMeloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo Chigi
politica
Meloni riceve presidente polacco Nawrocki a Palazzo Chigi
00:01:17 min
| 2 ore fa
Regionali 2025, tutte le sfide e i candidati in campoRegionali 2025, tutte le sfide e i candidati in campo
politica
Regionali 2025, tutte le sfide e i candidati in campo
00:03:04 min
| 43 minuti fa
Global sumud flotilla,Conte: Meloni sfrutti rapporto con Israele per tutelare gli attivistiGlobal sumud flotilla,Conte: Meloni sfrutti rapporto con Israele per tutelare gli attivisti
politica
Conte: Meloni sfrutti rapporto Israele per tutela Sumud F.
00:00:33 min
| 43 minuti fa
Vertice Ucraina; Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppeVertice Ucraina; Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppe
politica
Ucraina, Meloni: supporto per cessate fuoco ma no truppe
00:01:53 min
| 18 ore fa
La morte di Armani, cordoglio delle Istituzioni: ambasciatore d'ItaliaLa morte di Armani, cordoglio delle Istituzioni: ambasciatore d'Italia
politica
La morte di Armani, cordoglio della politica
00:01:22 min
| 21 ore fa
Regionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo DecaroRegionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo Decaro
politica
Regionali 2025, Centrosinistra alle prese con il nodo Decaro
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"
politica
Regionali, Avs blinda Vendola. Decaro avverte : "non sono indispensabile"
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Crosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per FlotillaCrosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per Flotilla
politica
Crosetto accusa Idf, Schlein chiede a Governo sicurezza per Flotilla
00:01:36 min
| 1 giorno fa
Per gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesaPer gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesa
politica
Per gli italiani la sfida dell'economia è più urgente della difesa
00:01:54 min
| 1 giorno fa
Orsini: crescita non si fa migliorando Irpef a parte lavoratoriOrsini: crescita non si fa migliorando Irpef a parte lavoratori
politica
Regionali 2025: dietrofront Emiliano, ma resta nodo Vendola
00:01:41 min
| 2 giorni fa
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo VendolaPuglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
politica
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
00:01:51 min
| 2 giorni fa
Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei VolenterosiUcraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi
politica
Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi
00:01:54 min
| 2 giorni fa
