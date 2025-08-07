Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non è genocidio"

00:01:01 min
|
1 ora fa

"Non c'è giuridicamente genocidio, che è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è il genocidio. Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Quello è ciò che aveva pianificato Hitler contro gli ebrei, che aveva deciso di sterminarli. Qui c'è una guerra in corso e si sta colpendo, secondo me, oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in risposta a una persona che ha accusato il governo di "complicità in un genocidio".

Ponte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoroPonte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoro
politica
Ponte sullo Stretto, Salvini: OpportunitÃ  di lavoro
00:01:16 min
| 23 minuti fa
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era TajaniLa Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
politica
La Versiliana, manifestazione pro Palestina dov'era Tajani
00:00:29 min
| 2 ore fa
Caso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello StatoCaso Almasri, Governo rivendica di aver agito in difesa dello Stato
politica
Caso Almasri, Governo: agito in difesa dello Stato
00:02:18 min
| 16 ore fa
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier MeloniPonte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
politica
Ponte sullo Stretto, la soddisfazione della premier Meloni
00:00:44 min
ERROR! Ponte sullo Stretto, Salvini: da oggi a lavoro per il progetto esecutivoERROR! Ponte sullo Stretto, Salvini: da oggi a lavoro per il progetto esecutivo
politica
Ponte su Stretto, Salvini: a lavoro per progetto esecutivo
00:00:33 min
| 21 ore fa
ERROR! Ponte sullo Stretto, Salvini: tra settembre e ottobre l'inizio dei cantieriERROR! Ponte sullo Stretto, Salvini: tra settembre e ottobre l'inizio dei cantieri
politica
Ponte Stretto, Salvini: tra settembre e ottobre via cantieri
00:00:41 min
| 23 ore fa
Caso Almasri, chiesta autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e MantovanoCaso Almasri, chiesta autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano
politica
Caso Almasri, chiesta autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano
00:02:03 min
| 1 giorno fa
caso Almasri, Conte: meloni deve vergognarsi per aver liberato torturatorecaso Almasri, Conte: meloni deve vergognarsi per aver liberato torturatore
politica
Almasri, Conte: Meloni ha liberato torturatore
00:00:22 min
| 1 giorno fa
Caso Almasri, Schlein: venga in Parlamento a riferireCaso Almasri, Schlein: venga in Parlamento a riferire
politica
Caso Almasri, Schlein: Meloni riferisca in Parlamento
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Tajani: "Invasione Gaza non puÃ² essere risposta ad Hamas"Tajani: "Invasione Gaza non puÃ² essere risposta ad Hamas"
politica
Tajani: "Invasione Gaza non può essere risposta ad Hamas"
00:02:14 min
| 1 giorno fa
Caso Almasri, Tajani contro sentenza tribunale dei ministriCaso Almasri, Tajani contro sentenza tribunale dei ministri
politica
Caso Almasri, Tajani contro sentenza tribunale dei ministri
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Caso Almasri, Tajani: sentenza strana e politicizzataCaso Almasri, Tajani: sentenza strana e politicizzata
politica
Caso Almasri, Tajani: sentenza strana e politicizzata
00:00:36 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
