Tajani: "L'instabilità in Francia non fa bene a nessuno"

Ma l'instabilità in Francia non fa bene a nessuno, è un paese importante, è un paese fondatore dell'Unione Europea, è una delle più grandi economie, quindi, la stabilità serve a tutti come l'Italia rappresenta una garanzia in Europa, grazie alla stabilità politica, se c'è un paese altrettanto importante, che è instabile, rischia di di provocare problemi e poi chi se ne avvantaggerà questo è un altro discorso, io mi auguro che non se ne avvantaggino i partiti estremisti, né estrema destra né estrema sinistra, quindi sapete qual'è la mia appartenenza politica, mi auguro che i partiti dell'area del Partito Popolare Europeo possono recuperare e tornare ad essere protagonisti della Francia di domani. .