Noi siamo stati sempre coerenti, abbiamo sempre difeso la dignità della persona, quello che abbiamo fatto noi a Gaza non l'ha fatto nessun governo europeo. Queste sono le parole del ministro degli Esteri palestinese quando è venuto a Roma, per l'insediamento di Papa Leone XIV. Quindi a me quello che dice l'opposizione, lo ascolto, ma preferisco la gratificazione e la valutazione dei palestinesi. .