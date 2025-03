Per quanto riguarda, poi, la questione dei fondi di coesione, noi non li useremo perché devono essere destinati a fare altre cose. Quindi non c'è alcuna preoccupazione da questo punto di vista, ma oggi si tratta di affrontare la questione del quadro complessivo e non di entrare nei dettagli. Poi si vedrà quali saranno i dettagli, ma certamente noi dobbiamo arrivare al 2% del PIL per rispettare gli impegni presi con la NATO e dobbiamo lavorare per garantire la nostra sicurezza. .