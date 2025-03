Il progetto della Von der Leyen non è per comprare armi, è per garantire sicurezza all'Europa e all'Ucraina. Certo che bisognerà investire anche nell'industria della Difesa. Ma come ha detto la signora Lagarde, con la quale ogni tanto ho qualche battibecco sul taglio del costo del denaro (adesso sta facendo bene, meno male, bisogna continuare ad avere anche più coraggio) dice questi investimenti europei in Difesa rappresentano anche un'opportunità per la crescita e per l'industria.