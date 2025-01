Io non credo che, per quanto ci riguarda, il problema sia Zaia, il problema è la regola generale, non si fanno mai le leggi per una persona o per un'altra. Pronti a valutare i candidati dei nostri alleati perché se ci sono candidati più forti dei nostri ben vengano, non vogliamo imporre nulla a nessuno. Vogliamo soltanto dire che noi ci siamo, siamo la seconda forza politica della colazione, abbiamo il diritto di presentare delle nostre candidature.