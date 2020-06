Tajani: pronti a confronto con governo su questioni concrete

Noi eravamo favorevoli ad un incontro a Palazzo Chigi, prima dell'avvio degli stati generali per confrontarci sulle questioni concrete per presentare al Governo le proposte di forza Italia e del centrodestra per uscire dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica. Noi avevamo già presentato un pacchetto di proposte per la fase 2, come forza Italia, e confrontandoli con le proposte di Colao, abbiamo notato che il 70% delle proposte di Colao erano più identiche alle proposte fatte da forza Italia, erano carenti per quanto le proposte di Colao, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'agricoltura.