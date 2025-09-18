Tajani: riconoscere Palestina è lavarsi coscienza

Lo scontro dialettico in aula tra maggioranza ed opposizioni corre su un doppio binario: l'occupazione di Gaza e la riforma della giustizia. Su entrambi i fronti i due schieramenti alzano la voce. Dai banchi delle opposizioni c'è chi si avvicina alla postazione del governo, occupando l'aula di Montecitorio, e costringendo il Presidente Lorenzo Fontana a sospendere la seduta. "Non ci interessano le informative su Gaza, vogliamo delle comunicazioni da votare" fanno sapere dai 5 Stelle. Bersaglio delle critiche delle opposizioni è il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che però precisa: "Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato il limite della reazione proporzionata. A proposito delle sanzioni che verranno proposte dalla Commissione Europea noi continuiamo a sostenere con convinzione ogni nuova misura contro Hamas e siamo favorevoli ad adottare nuove e ulteriori sanzioni nei confronti dei coloni violenti e di quei Ministri che hanno assunto posizioni inaccettabili su Gaza". Ma per il titolare della Farnesina riconoscere ora lo Stato di Palestina è solo un modo per lavarsi la coscienza. "Approveremo il documento per la costruzione dello Stato palestinese, per seguire quel percorso. Non possiamo riconoscere oggi lo Stato palestinese perché è assolutamente inutile, perché oggi non c'è lo Stato palestinese. Da una parte c'è Hamas e dall'altra c'è l'autorità nazionale palestinese". Ad infiammare gli animi è anche l'approvazione in terza lettura della separazione delle carriere dei magistrati. Soddisfatta Giorgia Meloni che esulta: "Avanti con determinazione per consegnare alla nazione una riforma storica attesa da anni". Ad irritare i parlamentari seduti sui banchi del Centrosinistra è l'applauso del governo dopo il voto con i deputati dei due schieramenti, che sono quasi arrivati alle mani. "Il governo dovrebbe alzarsi, in quest'aula, a venire a rispondere a quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni di fronte alla tragedia immane, alla catastrofe, all'enormità di quello che sta accadendo a Gaza, anziché fare questa scena patetica di cui anche il Ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in piedi e applaudire". Tajani ha ironizzato: "Non ho applaudito, ma nun ce vonno stà". Per l'Associazione Nazionale Magistrati questa riforma toglie diritti ai cittadini: non danneggia i singoli magistrati ma mette a rischio l'equilibrio fra poteri definito dalla nostra Costituzione. .