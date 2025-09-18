Tajani: riconoscere Palestina è lavarsi coscienza

1 ora fa

Lo scontro dialettico in aula tra maggioranza ed opposizioni corre su un doppio binario: l'occupazione di Gaza e la riforma della giustizia. Su entrambi i fronti i due schieramenti alzano la voce. Dai banchi delle opposizioni c'è chi si avvicina alla postazione del governo, occupando l'aula di Montecitorio, e costringendo il Presidente Lorenzo Fontana a sospendere la seduta. "Non ci interessano le informative su Gaza, vogliamo delle comunicazioni da votare" fanno sapere dai 5 Stelle. Bersaglio delle critiche delle opposizioni è il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che però precisa: "Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato il limite della reazione proporzionata. A proposito delle sanzioni che verranno proposte dalla Commissione Europea noi continuiamo a sostenere con convinzione ogni nuova misura contro Hamas e siamo favorevoli ad adottare nuove e ulteriori sanzioni nei confronti dei coloni violenti e di quei Ministri che hanno assunto posizioni inaccettabili su Gaza". Ma per il titolare della Farnesina riconoscere ora lo Stato di Palestina è solo un modo per lavarsi la coscienza. "Approveremo il documento per la costruzione dello Stato palestinese, per seguire quel percorso. Non possiamo riconoscere oggi lo Stato palestinese perché è assolutamente inutile, perché oggi non c'è lo Stato palestinese. Da una parte c'è Hamas e dall'altra c'è l'autorità nazionale palestinese". Ad infiammare gli animi è anche l'approvazione in terza lettura della separazione delle carriere dei magistrati. Soddisfatta Giorgia Meloni che esulta: "Avanti con determinazione per consegnare alla nazione una riforma storica attesa da anni". Ad irritare i parlamentari seduti sui banchi del Centrosinistra è l'applauso del governo dopo il voto con i deputati dei due schieramenti, che sono quasi arrivati alle mani. "Il governo dovrebbe alzarsi, in quest'aula, a venire a rispondere a quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni di fronte alla tragedia immane, alla catastrofe, all'enormità di quello che sta accadendo a Gaza, anziché fare questa scena patetica di cui anche il Ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in piedi e applaudire". Tajani ha ironizzato: "Non ho applaudito, ma nun ce vonno stà". Per l'Associazione Nazionale Magistrati questa riforma toglie diritti ai cittadini: non danneggia i singoli magistrati ma mette a rischio l'equilibrio fra poteri definito dalla nostra Costituzione. .

Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
politica
Regionali 2025, Marche al voto il 28 e 29 settembre
00:01:50 min
1 ora fa
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
politica
La Guida: Regionali Marche: la forza e la speranza
00:02:38 min
2 ore fa
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
politica
Riforma giustizia, bagarre in aula: seduta sospesa
00:00:13 min
7 ore fa
Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
politica
Regionali, Schlein nelle Marche con Ricci: andiamo a vincere
00:01:47 min
23 ore fa
Regionali 2025, Centrodestra unito per il bis di Acquaroli nelle Marche
politica
Regionali, Centrodx unito per bis di Acquaroli nelle Marche
00:02:08 min
23 ore fa
Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
politica
Marche, Schlein: uniti vinciamo per Italia antifascista
00:00:18 min
23 ore fa
Marche, Schlein: batteremo Meloni e faremo salario minimo
politica
Marche, Schlein: batteremo Meloni e faremo salario minimo
00:00:29 min
1 giorno fa
Politica e veleni, Meloni: "Nessuno oggetto di odio come la sottoscritta"
politica
Meloni: "Nessuno oggetto di odio come la sottoscritta"
00:00:34 min
1 giorno fa
Guerra in Medioriente, Meloni: "Reazione spropositata di Israele"
politica
Medioriente, Meloni: "Reazione spropositata di Israele"
00:00:25 min
1 giorno fa
La sfida della I.A., Butti: Legge tutela sovranità nazionale
politica
La sfida della I.A., Butti: Legge tutela sovranità nazionale
00:00:56 min
1 giorno fa
Marche, Schlein: con Ricci sanità e imprese al centro
politica
Marche, Schlein: con Ricci sanità e imprese al centro
00:00:21 min
1 giorno fa
Nascita Merloni, Mattarella: Per Made in Italy è tempo di sfida
politica
Nascita Merloni, Mattarella: Per Made in Italy è tempo di sfida
00:00:22 min
1 giorno fa
