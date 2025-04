È la data che ricorda la riconquista della libertà, ma è anche una data che deve farci guardare in avanti. Noi dobbiamo continuare a difendere la libertà, perché la libertà la si difende ogni giorno, tutti quanti assieme. Oggi è la festa di tutti gli italiani, è la festa del tricolore, non è una festa di parte. Sobrietà significa fare tutto senza violenza, senza grida, ma ricordando il sacrificio di tante vittime cadute per la libertà. .