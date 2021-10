Noi chiediamo che ci sia un taglio consistente delle tasse sul lavoro, bene la decisione di arrivare a otto miliardi, io credo che in Parlamento noi ci impegneremo per incrementare questa cifra. Noi riteniamo fondamentale per quanto riguarda il bonus 110 che si allarghi anche alle abitazioni monofamiliari e agli alberghi. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, voi lo sapete, noi siamo sempre stati contrari, ma siccome siamo in un Governo di coalizione, chiediamo che si restringano i criteri. Per quanto riguarda le pensioni, lo sapete anche su questo, noi non eravamo favorevoli a quota 100, ma ci auguriamo che si possa raggiungere, all'interno della maggioranza, con il Presidente del Consiglio Draghi, una soluzione di compromesso e mi pare che siamo sulla strada giusta.