Taverna: Rsa in pandemia hanno dimostrato loro inadeguatezza

È essenziale ad esempio la nascita di contesti residenziali per anziani ancora autosufficienti che desiderino vivere per conto proprio, dove siamo disponibili o facilmente accessibili i servizi di base, magari coniugando al contempo l'esigenza di ripopolare i nostri meravigliosi borghi e superando il concetto di RSA che ha dimostrato in questa fase tutta la sua inadeguatezza, è l'intero modello socio economico che va rimodulato anche sostenendo una vera e propria economia della longevità che produce ricadute positive per la collettività intera.