É un grande obiettivo per il Paese, una delle grandi riforme che bisogna promuovere. Tutte quelle professionalità, che si sono formate e strutturate nell'esperienza post ricostruzione 2009, quelle che sono in via di rafforzamento, implementazione della ricostruzione 2016-17, che peraltro entrambe questi contingenti sono interessati da processi di stabilizzazione, costituiscono appunto un patrimonio professionale che non è possibile disperdere.