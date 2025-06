Terzo mandato addio, la partita per la scelta dei candidati

Game over, per il terzo mandato per Luca Zaia e Vincenzo De Luca. Sono loro infatti le prime vittime politiche del tramonto di ogni possibilità di ricandidarsi, come aveva previsto il presidente del Senato Ignazio La Russa. La Commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, ha bocciato definitivamente il tentativo della Lega di permettere ai governatori di correre ancora. Emendamento bocciato con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia insieme a quelli delle opposizioni. È il liberi tutti che mette sotto i riflettori ora la partita delle nuove candidature da trovare, che rifletterebbero nuovi assetti. Vale soprattutto per il centrodestra. Da tempo, Fratelli d'Italia aspira alla guida di una Regione chiave del nord come il Veneto. Questo perché, dicono da via della Scrofa, gli equilibri della coalizione sono molto cambiati ed è giusto che anche sul territorio il peso di ogni partito si senta. La Lega però difenderà a denti stretti il feudo del nord-est, anche guardando all'effetto domino, che potrebbe avere in un prossimo futuro in Friuli Venezia Giulia, altra, Regione che ora diventa contendibile dagli alleati. Un vertice a tre tra i leader, forse già nei prossimi giorni, sarà chiamato a sciogliere questi intricati nodi. Torsioni che non fanno dormire sonni tranquilli neanche al centrosinistra, che guarda soprattutto alla Campania. L'era De Luca volge al tramonto e il campo largo avrebbe già un possibile candidato: l'ex Presidente della Camera, il Cinque Stelle Roberto Fico. Ma la presa di De Luca, seppur non candidabile, è ancora molto forte e bisognerà trattare valutando anche il suo gradimento, pena pericolose divisioni. L'unica carta che potrebbe restare da giocare ai governatori uscenti ora è quella di un possibile rinvio delle elezioni, dall'autunno 2025 alla primavera del 2026, ma non tutti sono d'accordo. La Toscana infatti ha detto no. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, incontrerà comunque la premier Giorgia Meloni chiedendo un approfondimento sul tema. Si capirà allora se ci saranno i tempi supplementari, per i circa 17 milioni di elettori di Veneto, Toscana, Marche, Valle d'Aosta, Puglia e Campania.