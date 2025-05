Meloni vuole ricondurre alla ragione, per così dire, la Lega. Ritiene che la Lega sia sovrarappresentata nelle Regioni, in particolare nelle Regioni del Nord e utilizza la clava del terzo mandato per imporre un diverso bilancio dei poteri all'interno della coalizione di destra. Una profonda incrinatura all'interno della maggioranza e dell'esecutivo che ne determinerà ulteriormente, a mio giudizio, la sterilità dal punto di vista delle riforme. .