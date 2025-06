Terzo Mandato, Ciriani: Tempi molto stretti per iniziativa

La Lega soprattutto insiste per un terzo mandato, in particolare per il Veneto, visto che ci sono le elezioni a breve. Noi abbiamo detto se c'è una proposta che proviene dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni, che proviene dal Parlamento, che proviene dalla Lega, siamo disposti anche a discuterne. Attenzione perché i tempi sono molto stretti, perché la Camera e il Senato hanno dei regolamenti che vanno rispettati, in più c'è la pausa di agosto, e il Parlamento chiude come chiudono tutti, e quindi attenzione che il tempo sta per scadere, se c'è un'iniziativa, questa iniziativa deve essere presentata in tempi molto rapidi. .