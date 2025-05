È ovvio che i partiti che fanno parte della maggioranza abbiano però delle peculiarità, altrimenti saremmo un unico partito. Ed è altrettanto ovvio che, insomma, la Lega, da sempre no, fa la partita per avere più autonomia a livello locale, figurarsi se possiamo sostenere il fatto che vengano messe in discussione delle scelte prese in virtù di un'autonomia pregressa ed esistente ad oggi di rango costituzionale. Cioè è ovvio che noi tuteliamo il terzo mandato. .