Tetto ai risarcimenti e scudo per gli organi politici, ecco il DDL che riforma Corte dei Conti

Un organo molto più consultivo e preventivo e con meno capacità giurisdizionale. Questa è la Corte dei Conti ridisegnata da governo e maggioranza nel disegno di legge che dopo l'approvazione alla Camera arriverà in Senato. Un provvedimento presentato 16 mesi fa che nelle ultime settimane, ha subito una profonda accelerazione e riacceso le polemiche con l'Associazione Nazionale dei Magistrati contabili. Perché il governo ha ampliato le circostanze oggettive che escludono la punibilità di fatti che altrimenti sarebbero reati, rendendo dunque leciti atti che altrimenti non lo sarebbero. E ha lavorato per introdurre un tetto alle richieste di risarcimento in caso di condanna. Il tetto ai risarcimenti impedirebbe ai magistrati contabili di chiedere più del 30% del pregiudizio accertato, oppure più del doppio della retribuzione annuale lorda del funzionario responsabile. Il disegno di legge prevede anche che la magistratura possa far scattare le indagini anche in caso di colpa grave, ovverosia la violazione manifesta delle norme di diritto. Colpa grave che però sarebbe congelata a priori per gli organi politici, la cui buona fede sarà sempre presunta, anche quando si tratta di atti solo vistati dai tecnici. Le nuove regole poi puntano anche a tagliare i tempi di prescrizione, facendo scattare i cinque anni sempre dal momento in cui accade il fatto, a prescindere da quando la Corte dei Conti ne è venuta a conoscenza. Il provvedimento potrebbe anche essere il veicolo per l'ennesima proroga dello scudo erariale. Approvato dal governo Conte 2 nel 2020, mantenuto dagli esecutivi Draghi e Meloni, esclude la possibilità di aprire indagini per i casi di colpa grave e limita l'azione delle procure contabili in caso di fatti segnati dal dolo. .