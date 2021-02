Toti: Draghi nel weekend non ha cambiato granché

Quello che io contesto, e penso la maggior parte dei governatori che sono intervenuti in queste ore, è che si aspettava il Paese ritengo e noi sicuramente, un cambio di passo con il Governo Draghi, ci si aspettava un cambio di metodo, ci si aspettava un cambio di dialogo, il Presidente Draghi negli incontri, io l'ho incontrato come leader del mio movimento politico, ha parlato di comportamenti depressivi del Paese, inteso economicamente ma anche inteso socialmente nel termine delle aspettative da cambiare, ecco, in questo fine settimana non è cambiato granché per la verità.