Toti: la crisi di Governo tocca al presidente del Consiglio

Francamente non dipende molto dalle opposizioni come va, dipende più dal presidente Conte e ovviamente dalla maggioranza se c'è o non c'è. Chiediamo quello che abbiamo chiesto ieri, di sapere se la Repubblica italiana ha un Governo, se questo Governo ha ancora una maggioranza, se ce l'ha vada ovviamente in Parlamento a dimostrarlo, dopo le dimissioni di due ministri e l'uscita di una forza politica importante che lo appoggiava, se non ce l'ha vada viceversa al Colle a dimettersi e si apra formalmente una crisi. Questo è quello che stanno chiedendo ora le opposizioni, mi sembra francamente di gran buon senso istituzionale.