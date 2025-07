Quello che non si è fatto in questi tre anni in cui l'unica parola è stata armi, armi e armi, sarebbe quello che dopo tre anni ha fatto Macron, ovviamente non ha ottenuto un risultato, ma che ci sia un approccio diverso dell'Europa nei confronti della Russia, che ha in modo criminale invaso l'Ucraina su cui io domani voterei nuovamente il pacchetto di sanzioni, perché chi viola i diritti umani e viola il diritto internazionale venga sanzionato. .