Non è del tutto singolare sentire nel lessico dei sovranisti di casa nostra parole d'ordine che riecheggiavano negli anni 50 in bocca ai nazionalisti e comunisti stalinisti. Allora si voleva fare affossare la comunità europea di difesa e oggi si vuole fare affossare la soggettività europea in materia di sicurezza e di pace. Il mio giudizio è che capisco la verve e anche per certi aspetti il livore, perché ci si rende conto che questo percorso diventa un percorso irreversibile. .