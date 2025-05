Mi sembra evidente da tutta questa girandola di negoziati, che alla fine si risolvono in un nulla di fatto, che Putin non vuole la pace, non vuole un cessate il fuoco. Vuole l'Ucraina. Vuole l'Ucraina, come ha sempre lasciato intendere, come ha detto a volte anche chiaramente, neutrale, demilitarizzata, annessa. Una sorta di paese satellite del grande impero sovietico che lui ha in mente di ricostituire. .