Oggi arriva Trump, tratta direttamente con Putin. Quindi gli Stati Uniti decidono quando far la guerra e quando interromperla. E noi lì a seguire. E oggi ci riuniamo in tutta fretta, i nostri leader si riuniscono in tutta fretta, a Parigi per cercare di tirar fuori qualche idea. Ma ormai siamo stati già scavalcati. Non contiamo nulla.