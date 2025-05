Io credo che Meloni abbia sbagliato, adesso non voglio star qui a fare il tifo da stadio, abbia sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Mossa col cuore verso Putin, la ragione verso l'Europa, è rimasta in mezzo al guado. Lei deve capire che non si può fare la propagandista in casa, l'amica di Trump e un punto autorevole dell'Europa tutto insieme. Deve fare una scelta. .