Ucraina, Gori: Pd distante da posizione Conte su Trump

Giuseppe Conte ha sposato la versione revisionista di Donald Trump, anzi l'ha in qualche modo piegata ai suoi presunti sentimenti di pace e questa è una posizione completamente diversa da quella che noi condividiamo. Quindi il problema è come si conciliano queste cose? La mia speranza è che le posizioni poi si possano ricucire, riavvicinare. Ovviamente oggi non possiamo che constatare un'enorme distanza, un'enorme distanza rispetto ad un tema che nella costruzione di un progetto politico di governo del Paese non è un tema secondario.