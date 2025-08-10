Ucraina, governo italiano vuole Kiev nei negoziati

00:01:36 min
|
1 ora fa
Finanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadiniFinanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadini
politica
Finanziaria, Licheri: zero misure per aiutare cittadini
00:00:31 min
| 6 ore fa
Parlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riformeParlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riforme
politica
Parlamento in vacanza ma a settembre si corre sulle riforme
00:02:16 min
| 6 ore fa
Ucraina, Calenda: non si può fare la pace senza KievUcraina, Calenda: non si può fare la pace senza Kiev
politica
Ucraina, Calenda: non si può fare la pace senza Kiev
00:00:14 min
| 10 ore fa
Ucraina, ambasciatore russo a Roma: governo russofobo. Italia firma nota contro occupazione GazaUcraina, ambasciatore russo a Roma: governo russofobo. Italia firma nota contro occupazione Gaza
politica
Ucraina, ambasciatore russo a Roma: governo russofobo
00:01:55 min
| 23 ore fa
Gaza, Fratoianni: Basta parole, servono fatti concreti per fermare IsraeleGaza, Fratoianni: Basta parole, servono fatti concreti per fermare Israele
politica
Gaza, Fratoianni: Basta parole, servono fatti concreti per fermare Israele
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Regionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo VenetoRegionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo Veneto
politica
Regionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo Veneto
00:02:10 min
| 1 giorno fa
Regionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo VenetoRegionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo Veneto
politica
Regionali, la sfida si sposta a Sud ma resta il nodo Veneto
00:01:56 min
| 1 giorno fa
Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di IsraeleGaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
politica
Gaza, Tajani: contrari a occupazione da parte di Israele
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Il caso Almasri continua a scuotere la politicaIl caso Almasri continua a scuotere la politica
politica
Il caso Almasri continua a scuotere la politica
00:01:39 min
| 1 giorno fa
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a RomaTrump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
politica
Trump sonda Meloni su summit, ma Putin dice no a Roma
00:01:45 min
| 2 giorni fa
Elezioni regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
politica
Regionali, ancora lontane intese e nomi dei candidati
00:01:32 min
| 2 giorni fa
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogneAlmasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
politica
Almasri, Meloni attacca, Sinistra e Anm replicano: menzogne
00:02:10 min
| 2 giorni fa
