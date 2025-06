Ucraina, gruppo Weimar non crede a Putin:"richieste inaccettabili da Russia"

Nessuno nel gruppo Weimar Plus crede davvero agli sforzi di pace di Vladimir Putin. L'unica cosa che lo può convincere è la forza e la pressione esterna. Così, mentre Mosca annuncia un nuovo scambio di prigionieri, Zelensky annuncia di voler incontrare Donald Trump a margine del G7, che si svolgerà in Canada tra pochi giorni. Intanto il gruppo interministeriale Weimar Plus, riunitosi a Roma, ribadisce la richiesta alla Russia di rinunciare alle sue condizioni ritenute inaccettabili. L'alto commissario alla sicurezza Kaja Kallas non ci gira attorno. Il comportamento della Russia in fondo è prevedibile, dice e risponde solo alla forza. Ecco perché l'Europa ha annunciato nuove sanzioni. "La Russia è pericolosa, lo sappiamo tutti, però anche il suo comportamento è prevedibile. Questo vuol dire che la risposta della Russia risponde alla forza e nient'altro, non con slogan, non soltanto parole, ma con la forza. E quindi ecco perché noi abbiamo proposto un nuovo pacchetto di sanzioni e ogni All'incontro dei Ministri degli Esteri d'Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Polonia partecipa, oltre all'Alto commissario Callas e il segretario generale della Nato Mark Rutte, anche il Ministro degli Esteri ucraino Andri Shibia. La Russia conta più di un milione di morti e feriti ma Putin non si fermerà per questo, dice. "Tutto questo gli Stati Uniti aspettavano che queste proposte saranno accettabili per realizzare e realizzarsi. Tutto questo conferma che la diplomazia di ripacificazione non funziona con la Russia perché la Russia non accetta la pace." Mark Rutte spiega il suo ragionamento, rendere più forte e coesa l'Europa dal punto di vista della difesa vuol dire rendere più forte e coesa la NATO. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, parlando a nome di tutti, ha ribadito il sostegno incondizionato ed incrollabile alla causa Ucraina, dal punto di vista politico e senza alcun tentennamento, anche dal punto di vista militare. Alessandro Tabaglione, Sky TG tentennamento, anche dal punto di vista militare. .