Noi abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missione di pace in giro per il mondo, per una spesa superiore al miliardo. Prima di spendere un euro in più o di ipotizzare l'invio di un soldato in più, occorre essere assolutamente certi di quello che si fa e di come lo si fa. Perché altrimenti l'esempio dell'Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria. .