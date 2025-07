Ucraina, Schlein: sostenere Kiev, schiena dritta con Trump

Bisogna naturalmente continuare a sostenere l'Ucraina e sedersi a quel tavolo come Unione Europea per garantire gli interessi di sicurezza ucraini ed europei, che sono la stessa cosa, perché è evidente che Trump non lo farà. E ci aspettiamo che il Governo italiano faccia questo e che non faccia l'errore che sta facendo su altre partite: i dazi, i regali alle multinazionali esentandole dalle tasse e anche l'aumento del 5% delle spese militari mettendo a rischio lo stato sociale italiano. Speriamo che almeno su questo riescano a tenere la schiena dritta anche davanti a Trump. .