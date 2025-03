Quello che trovo davvero assurdo è che non sappiamo qual è la posizione che Giorgia Meloni porterà al Consiglio Europeo per l'Italia. Come non abbiamo saputo quale posizione ha portato al vertice di Parigi e al vertice di Londra. In questo momento hanno tre posizioni diverse, con Tajani che dice bene il piano von der Leyen, la Lega che dice assolutamente no e Giorgia Meloni, che in questi giorni non ha parlato. .