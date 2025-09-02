Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi

Tutti gli occhi sul vertice dei volenterosi in programma per giovedì a Parigi, sul tavolo dei leader europei, il dossier Ucraina, visto però da diverse prospettive, a trainare la coalizione rimane lo schema messo sul piatto da Francia e Gran Bretagna per supportare militarmente l'esercito ucraino. Piano su cui però pesa il veto della premier Giorgia Meloni dopo il no del governo italiano all'invio di truppe a Kiev, puntando invece sul meccanismo difensivo ispirato all'articolo 5 del patto atlantico, contrapposizione che tiene alta la tensione tra Roma e Parigi dopo le parole del premier francese, la dura nota di Palazzo Chigi sulle accuse di dumping fiscale. Contrarietà a quella all'intervento militare prima di un cessate il fuoco ribadito più volte anche dal titolare della Farnesina. "Per quanto riguarda l'Ucraina, la nostra proposta é una proposta che punta a coinvolgere anche gli Stati Uniti, che è quella di garantire la sicurezza di Kiev. Con una un trattato simile a quello dell'articolo 5 della NATO. Quindi un diciamo sì un mutuo soccorso in caso di attacco esterno. Una posizione orientata agli Stati Uniti, quella dell'esecutivo italiano, che però l'opposizione contesta, il rischio è quello di portare l'Italia all'isolamento, avverte la segretaria del PD. "Lo sforzo politico e diplomatico dell'UE deve vederla seduta a quel tavolo. Trump non può pensare di escludere i palestinesi dalla discussione sul futuro della Palestina che appartiene a loro, non può pensare di escludere gli ucraini e gli europei dal negoziato che servirà per raggiungere una pace giusta." Nel frattempo è continuato il pressing sul governo per chiedere che Giorgia Meloni venga a riferire in aula sui dossier più caldi, guerra in Ucraina e Medio Oriente in primis. L'incontro dei capigruppo di minoranza con il presidente del Senato La Russa, dovrebbe aver sbloccato l'enpasse. Attesa a giorni la calendarizzazione. .