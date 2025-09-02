Ucraina, testa a testa Meloni-Macron al vertice dei Volenterosi

00:01:54 min
|
3 ore fa

Tutti gli occhi sul vertice dei volenterosi in programma per giovedì a Parigi, sul tavolo dei leader europei, il dossier Ucraina, visto però da diverse prospettive, a trainare la coalizione rimane lo schema messo sul piatto da Francia e Gran Bretagna per supportare militarmente l'esercito ucraino. Piano su cui però pesa il veto della premier Giorgia Meloni dopo il no del governo italiano all'invio di truppe a Kiev, puntando invece sul meccanismo difensivo ispirato all'articolo 5 del patto atlantico, contrapposizione che tiene alta la tensione tra Roma e Parigi dopo le parole del premier francese, la dura nota di Palazzo Chigi sulle accuse di dumping fiscale. Contrarietà a quella all'intervento militare prima di un cessate il fuoco ribadito più volte anche dal titolare della Farnesina. "Per quanto riguarda l'Ucraina, la nostra proposta é una proposta che punta a coinvolgere anche gli Stati Uniti, che è quella di garantire la sicurezza di Kiev. Con una un trattato simile a quello dell'articolo 5 della NATO. Quindi un diciamo sì un mutuo soccorso in caso di attacco esterno. Una posizione orientata agli Stati Uniti, quella dell'esecutivo italiano, che però l'opposizione contesta, il rischio è quello di portare l'Italia all'isolamento, avverte la segretaria del PD. "Lo sforzo politico e diplomatico dell'UE deve vederla seduta a quel tavolo. Trump non può pensare di escludere i palestinesi dalla discussione sul futuro della Palestina che appartiene a loro, non può pensare di escludere gli ucraini e gli europei dal negoziato che servirà per raggiungere una pace giusta." Nel frattempo è continuato il pressing sul governo per chiedere che Giorgia Meloni venga a riferire in aula sui dossier più caldi, guerra in Ucraina e Medio Oriente in primis. L'incontro dei capigruppo di minoranza con il presidente del Senato La Russa, dovrebbe aver sbloccato l'enpasse. Attesa a giorni la calendarizzazione. .

Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo VendolaPuglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
politica
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
00:01:51 min
| 2 ore fa
pubblicità
Guerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 NatoGuerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 Nato
politica
Guerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 Nato
00:00:40 min
| 9 ore fa
Regionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo VenetoRegionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo Veneto
politica
Regionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo Veneto
00:01:58 min
| 9 ore fa
Gaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in CisgiordaniaGaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in Cisgiordania
politica
Gaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in Cisgiordania
00:02:00 min
| 1 giorno fa
Guerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice VolenterosiGuerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice Volenterosi
politica
Guerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice Volenterosi
00:01:51 min
| 1 giorno fa
Tajani: Prima di fare piani su Gaza ascoltare i palestinesiTajani: Prima di fare piani su Gaza ascoltare i palestinesi
politica
Tajani: "Prima di fare piani su Gaza ascoltare palestinesi"
00:00:28 min
| 1 giorno fa
ERROR! Ospedale Bambino Gesù, Tajani: continueremo a chiedere agli ospedali di curare i bambini di GazaERROR! Ospedale Bambino Gesù, Tajani: continueremo a chiedere agli ospedali di curare i bambini di Gaza
politica
Tajani: chiederemo ancora a ospedali di curare bambini Gaza
00:00:30 min
| 1 giorno fa
Regionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in PugliaRegionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in Puglia
politica
Regionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in Puglia
00:01:51 min
| 1 giorno fa
Ucraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenzaUcraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenza
politica
Ucraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenza
00:00:39 min
| 2 giorni fa
Regionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e VenetoRegionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e Veneto
politica
Regionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e Veneto
00:01:56 min
| 2 giorni fa
Gaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivanoGaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivano
politica
Gaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivano
00:00:23 min
| 3 giorni fa
La politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio OrienteLa politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio Oriente
politica
La politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio Oriente
00:01:50 min
| 4 giorni fa
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo VendolaPuglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
politica
Puglia, dietrofront di Emiliano ma resta il nodo Vendola
00:01:51 min
| 2 ore fa
Guerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 NatoGuerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 Nato
politica
Guerra Ucraina, Tajani: Per difendere Kiev serve articolo 5 Nato
00:00:40 min
| 9 ore fa
Regionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo VenetoRegionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo Veneto
politica
Regionali, si sblocca De Caro in Puglia, Centrodestra aspetta Marche, stallo Veneto
00:01:58 min
| 9 ore fa
Gaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in CisgiordaniaGaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in Cisgiordania
politica
Gaza, Tajani incontra l'omologa palestinese: sanzioni a coloni in Cisgiordania
00:02:00 min
| 1 giorno fa
Guerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice VolenterosiGuerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice Volenterosi
politica
Guerra in Ucraina, Meloni parteciperà a vertice Volenterosi
00:01:51 min
| 1 giorno fa
Tajani: Prima di fare piani su Gaza ascoltare i palestinesiTajani: Prima di fare piani su Gaza ascoltare i palestinesi
politica
Tajani: "Prima di fare piani su Gaza ascoltare palestinesi"
00:00:28 min
| 1 giorno fa
ERROR! Ospedale Bambino Gesù, Tajani: continueremo a chiedere agli ospedali di curare i bambini di GazaERROR! Ospedale Bambino Gesù, Tajani: continueremo a chiedere agli ospedali di curare i bambini di Gaza
politica
Tajani: chiederemo ancora a ospedali di curare bambini Gaza
00:00:30 min
| 1 giorno fa
Regionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in PugliaRegionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in Puglia
politica
Regionali, centrodestra rebus in 3 regioni, Campo Largo cerca accordo in Puglia
00:01:51 min
| 1 giorno fa
Ucraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenzaUcraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenza
politica
Ucraina, Von der Leyen: Putin va controllato con la deterrenza
00:00:39 min
| 2 giorni fa
Regionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e VenetoRegionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e Veneto
politica
Regionali, i nodi da sciogliere in Campania, Puglia e Veneto
00:01:56 min
| 2 giorni fa
Gaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivanoGaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivano
politica
Gaza, Conte: chiediamo azioni concrete a Ue che non arrivano
00:00:23 min
| 3 giorni fa
La politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio OrienteLa politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio Oriente
politica
La politica italiana alle prese con i dossier Ucraina e Medio Oriente
00:01:50 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità