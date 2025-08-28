Ucraina, vertice a Chigi: Meloni condanna Mosca per attacco

Il governo dice no a truppe italiane in Ucraina, spinge per garanzia di sicurezza come chiave di volta per una pace giusta e punta il dito contro chi dimostra di non essere dalla parte della pace. Dopo il sanguinoso bombardamento di Kiev, infatti, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono dirette senza nominarlo a Vladimir Putin. "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano, dice, chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale". In conferenza stampa il Ministro degli Esteri Tajani condanna senza remore: "Abbiamo una proposta italiana che è sul tavolo, che è quella di garantire la sicurezza dell'Ucraina una volta finita la guerra, la prima cosa è finire la guerra, perché qua stiamo parlando di tutte cose che accadranno dopo la fine della guerra, ma la guerra non finisce domani mattina. Non voglio essere troppo pessimista, ma prima della fine dell'anno non credo che possano esserci soluzioni. Valuteremo a partire da domani se ci sarà la possibilità di infliggere nuove sanzioni alla Russia io credo che bisogna infliggere sanzioni di tipo finanziario". Poche ore prima, a Chigi, la Presidente Meloni con i due Vicepremier Tajani e Salvini ed il Ministro della Difesa Crosetto, ha presieduto una riunione su un possibile percorso negoziale: "La chiave di volta verso una pace giusta è costituita da robuste e credibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina, da elaborare, dice Palazzo Chigi insieme agli Stati Uniti e ai partner europei e occidentali". È stato inoltre ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana ad un'eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, ma si valuta il monitoraggio e la formazione al di fuori dei confini ucraini, solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità. Nelle Opposizioni che condannano all'unisono l'attacco di Putin su Kiev, il PD con Schlein insiste su due punti: "Serve un forte protagonismo della UE dal punto di vista diplomatico e politico e perché sia una pace davvero giusta, non è possibile, sottolinea la Segretaria Dem che Kiev non sia al tavolo negoziale". . .