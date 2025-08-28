Ucraina, vertice a Chigi: Meloni condanna Mosca per attacco

00:02:05 min
|
1 ora fa

Il governo dice no a truppe italiane in Ucraina, spinge per garanzia di sicurezza come chiave di volta per una pace giusta e punta il dito contro chi dimostra di non essere dalla parte della pace. Dopo il sanguinoso bombardamento di Kiev, infatti, le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono dirette senza nominarlo a Vladimir Putin. "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano, dice, chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale". In conferenza stampa il Ministro degli Esteri Tajani condanna senza remore: "Abbiamo una proposta italiana che è sul tavolo, che è quella di garantire la sicurezza dell'Ucraina una volta finita la guerra, la prima cosa è finire la guerra, perché qua stiamo parlando di tutte cose che accadranno dopo la fine della guerra, ma la guerra non finisce domani mattina. Non voglio essere troppo pessimista, ma prima della fine dell'anno non credo che possano esserci soluzioni. Valuteremo a partire da domani se ci sarà la possibilità di infliggere nuove sanzioni alla Russia io credo che bisogna infliggere sanzioni di tipo finanziario". Poche ore prima, a Chigi, la Presidente Meloni con i due Vicepremier Tajani e Salvini ed il Ministro della Difesa Crosetto, ha presieduto una riunione su un possibile percorso negoziale: "La chiave di volta verso una pace giusta è costituita da robuste e credibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina, da elaborare, dice Palazzo Chigi insieme agli Stati Uniti e ai partner europei e occidentali". È stato inoltre ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana ad un'eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, ma si valuta il monitoraggio e la formazione al di fuori dei confini ucraini, solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità. Nelle Opposizioni che condannano all'unisono l'attacco di Putin su Kiev, il PD con Schlein insiste su due punti: "Serve un forte protagonismo della UE dal punto di vista diplomatico e politico e perché sia una pace davvero giusta, non è possibile, sottolinea la Segretaria Dem che Kiev non sia al tavolo negoziale". . .

ERROR! Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"ERROR! Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"
politica
Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"
00:00:38 min
| 6 ore fa
pubblicità
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 giorno fa
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemoRegionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
politica
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
00:00:42 min
| 1 giorno fa
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 1 giorno fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 1 giorno fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 2 giorni fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 3 giorni fa
ERROR! Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"ERROR! Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"
politica
Sessismo online, Moretti: "La violenza di genere è ovunque"
00:00:38 min
| 6 ore fa
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
politica
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la mostra del cinema di Venezia
00:19:23 min
| 1 giorno fa
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemoRegionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
politica
Regionali, Salvini: Veneto? Sicuramente ci accorderemo
00:00:42 min
| 1 giorno fa
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'ItaliaMeeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
politica
Meeting di Rimini, Bonelli: Meloni racconta bugie e umilia l'Italia
00:00:19 min
| 1 giorno fa
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riformeMeloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
politica
Meloni a Rimini, ovazione su 'ovazione su guerre, migranti, toghe e riforme
00:02:32 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustiziaERROR! Meeting Rimini, Meloni: andremo avanti con riforma giustizia
politica
Meeting Rimini, Meloni: "Avanti con riforma giustizia"
00:00:16 min
| 1 giorno fa
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia MeloniMeeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
politica
Meeting Rimini, l'intervento di Giorgia Meloni
00:50:11 min
| 1 giorno fa
ERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a GazaERROR! Meeting Rimini, Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
politica
Meloni: ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza
00:00:15 min
| 1 giorno fa
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in CampaniaRegionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
politica
Regionali, si sblocca la candidatura di Fico in Campania
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e VenetoRegionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
politica
Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto
00:01:39 min
| 2 giorni fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 2 giorni fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità