Nei prossimi giorni sentenza fecondazione assistita a single

Il nodo è il divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita per le donne single. Una battaglia portata al cospetto della Corte Costituzionale da una quarantina di donne affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. L'articolo 5 della legge 40 del 2004 prevede infatti che possano accedere alle tecniche di PMA solo le coppie eterosessuali, conviventi o sposate. Si confida nel lavoro della Consulta per superare gli ostacoli normativi che continuano a discriminare molte donne. "È una discriminazione che ha i connotati della gravità assoluta, che non corrisponde alle tutele che la nostra Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini". La rimozione del divieto, spiega Filomena Gallo, non comporterebbe alcun vuoto normativo perché si estenderebbero automaticamente le norme, già in vigore dal 2014, sulla fecondazione eterologa in casi di sterilità o patologie genetiche gravi. "Si scriverà un pezzo della storia del diritto di famiglia, e probabilmente la società comprenderà che le donne single mamme sanno essere anche buoni genitori". Il procedimento davanti alla Corte Costituzionale nasce dal caso di Evita, una single di Torino che aveva chiesto di accedere alla fecondazione assistita eterologa in una struttura toscana. Richiesta respinta sulla base del divieto sancito dalla legge 40. Evita si è rivolta così al Tribunale di Firenze, contestando la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come quello all'uguaglianza e alla Salute. .